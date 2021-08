Juventus, Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: l’annuncio da parte del club inglese

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. A darne l’annuncio è stato proprio il club inglese, che ha ufficializzato il ritorno del portoghese. L’attaccante lascia la Juventus e torna dunque in Inghilterra per indossare la maglia dei ‘Red Devils’, già vestita per sei stagioni. Calciomercato.it vi aveva raccontato come il Manchester City fosse ormai uscito di scena a discapito proprio dello United e che l’affare si sarebbe chiuso nel giro di 48 ore.

Questo il comunicato del club inglese:

“Il Manchester United è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo”