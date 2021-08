Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il Manchester City esce di scena in favore dello United. Ecco i dettagli

Ennesimo colpo di scena nella telenovela Cristiano Ronaldo. Le difficoltà nella trattativa tra Juventus e Manchester City non hanno trovato risoluzione nelle ultime ore: i bianconeri continuano a chiedere 25/30 milioni o Gabriel Jesus, i citizens chiedono il suo cartellino gratis. In questa fase di stasi si è inserito con un’operazione lampo il Manchester United: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, questa mattina i Red Devils hanno contattato Jorge Mendes e ora sono in pole per il ritorno del portoghese ‘a casa’.

Le dichiarazioni di Solskjaer sono un segnale netto lanciato a CR7, che ieri aveva già un accordo pronto con i rivali cittadini. Qualche ora d’attesa e il tormentone sarà concluso: l’unica certezza, per ora, è che Ronaldo ha lasciato Torino. E non vuole tornarci più.