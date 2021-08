Calciomercato Juventus, Guardiola ‘stoppa’ Ronaldo | Altro club su CR7

Arrivano novità in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. In Inghilterra accostano il portoghese al Manchester United, nel frattempo Guardiola parla del possibile acquisto del portoghese

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

E’ giornata di vigilia anche in Inghilterra e dunque di conferenze stampa. Dopo le parole di Solskjaer, sono arrivate quelle di Pep Guardiola. Non è un segreto che il Manchester City sia in pole per acquistare Cristiano Ronaldo anche se non si possono escludere sorprese, con United e Psg, ancora in corsa.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia Torino

Nel frattempo, il tecnico spagnolo dei Citizens si è così espresso in merito a Cristiano Ronaldo: “State comprando Ronaldo? Non posso dire molto – ammette Guardiola -, volevamo prendere Kane, che ha deciso di rimanere al Tottenham. Non sono molti i calciatori che possono decidere dove vogliono giocare, tra questi ci sono certamente Ronaldo e Messi, quindi conta cosa vogliono fare loro. Sarà dunque Ronaldo a decidere dove vorrà giocare. Negli ultimi giorni di mercato tutto può succedere”.

In Inghilterra, CaughtOffside, conferma, la possibilità Red Devils per il portoghese, e riporta, inoltre, che la Juventus avrebbe convocato un cda di emergenza. Conferme anche dal ‘Daily Star’ per quanto riguarda l’inserimento del Manchester United, con Glazers fiducioso nel chiudere la trattativa.