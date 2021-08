Le ultime di calciomercato si concentrano su Mbappe-Real Madrid ma soprattutto sulle conseguenze per la nostra Serie A, con l’Inter nel mirino

Mbappe al Real, e il Psg chi compra? La scelta è ricaduta sul brasiliano Richarlison, sponsorizzato da Neymar e Leonardo e col quale è stato già raggiunto un accordo di massima. Ostacolo all’affare l’Everton, partito da una richiesta di 90-100 milioni di euro.

A questo punto non è escluso che i parigini possano virare altrove, magari in Italia e in casa Inter dietro la spinta di Leo Messi: “Se dovesse scegliere ‘La Pulce’ – ha detto il giornalista Matteo Caronni nella diretta di ‘Top Calcio 24’ – direbbe Lautaro Martinez. A quel punto se i parigini si presentano con un’offerta da 90 milioni, l’inter che fa?”, ha concluso Caronni. Ieri Marotta ha chiuso ufficialmente il mercato dell’Inter, perlomeno quello in entrata…