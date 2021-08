Tutto pronto per i sorteggi della Champions League: guida e possibili avversarie di Juventus, Inter, Milan e Atalanta

Oggi alle ore 18 ad Istanbul verranno effettuati i sorteggi della fase a gironi e la 67esima edizione della Champions League prenderà forma. Sono 32 le squadre qualificate alla competizione più ambita del calcio europeo: queste verranno suddivise in quattro fasce per i sorteggi, dove saranno distribuite in otto gironi. Le prime due di ogni girone conquisteranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, mentre le terze andranno agli ottavi di Europa League. L’Italia avrà quattro squadre che parteciperanno al sorteggio: l’Inter in prima fascia, la Juventus in seconda fascia, l’Atalanta in terza fascia ed infine il Milan in quarta fascia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Champions League, fasce e simulazione sorteggio: incubo Milan, male Juve e Inter

Le urne saranno così composte:

PRIMA FASCIA: Inter, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

SECONDA FASCIA: Juventus, Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, PSG, Real Madrid, Siviglia

TERZA FASCIA: Atalanta, Ajax, Benfica, Lipsia,Porto, Zenit, Salisburgo, Shakhtar Donetsk

QUARTA FASCIA: Milan, Bruges, Malmoe, Young Boys, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol

Dalla simulazione effettuata da Calciomercato.it, esce con le ossa rotte il Milan. I rossoneri finiscono dentro un autentico girone di ferro, con Atletico Madrid, PSG e Ajax: questo significherebbe anche incontrare subito Gigio Donnarumma da avversario. Poteva andare decisamente meglio anche all’Inter, che pesca Liverpool, Zenit e Wolfsburg. Nemmeno la Juventus può esultare, avendo trovato un girone con molte insidie: Bayern Monaco, Salisburgo e Bruges le avversarie. Si può giocare le sue chance l’Atalanta, che trova Lille, Real Madrid e Sheriff nel suo girone.