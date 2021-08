In attesa di conoscere novità sul suo futuro, Cristiano Ronaldo riceve la notizia ufficiale della sua convocazione dal Portogallo

In attesa di novità sul fronte mercato, Cristiano Ronaldo riceve la convocazione da parte del Portogallo. CR7, alle prese con la decisione sul suo possibile addio alla Juventus, è stato inserito dal ct Santos nell’elenco dei convocati per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Irlanda e Azerbaigian. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patricio (Roma), Diogo Costa (Porto).

Difensori: Joao Cancelo (Manchester City), Ricardo Pereira (Leicester), Domingos Duarte (Granada), Goncalo Inacio (Sporting Lisbona), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lisbona), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting Lisbona), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Joao Mario (Benfica), Otavio (Porto).

Attaccanti: Pedro Goncalves (Sporting Lisbona), Andre Silva (Eintracht Francoforte), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (Benfica).