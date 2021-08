Milan, sempre più vicino il ritorno di Bakayoko: indizio dai social da parte del centrocampista francese

Un ritorno che ormai appare sempre più probabile. Calciomercato.it vi ha raccontato come da tempo filtra grande ottimismo per il ritorno di Bakayoko in quel di Milano. Il centrocampista francese è il grande obiettivo del Milan per la propria mediana e un suo approdo sembra sempre più vicino.

A lanciare un segnale è anche il calciatore stesso, che sui social ha postato un messaggio minimal, ma eloquente, twittando l’immagine di due clessidre. Segno come oramai la trattativa con il Chelsea sia agli sgoccioli e il ritorno del calciatore nella Milano rossonera sia ormai sempre più probabile.