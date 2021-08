Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato di calciomercato: da Cristiano Ronaldo a Marcelo Brozovic, tutte le ultime

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV, Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato di calciomercato: dal futuro di Cristiano Ronaldo alle operazioni in Serie A.

RONALDO – Credo che in caso di cessione di Ronaldo la più probabile sia l’ipotesi inglese perché mettere insieme Ronaldo e Messi sarebbe improbabile. Io credo che non lasci la Juve, ormai si contano le ore alla chiusura del mercato e la Juve poi avrebbe difficoltà a trovare il sostituto, si poteva preventivare una cessione prima dell’Europeo, non ora.

INTER E MILAN – L’Inter con Correa ha messo la pietra tombale sul mercato. Hakimi e Lukaku due pezzi pregiati che hanno lasciato, e altri li hanno sostituiti. Il Milan è più fermento, penso che verranno ufficializzati tre giocatori da qui a martedì sera, anche se intanto ha annunciato Pellegri. Il primo penso sarà Bakayoko, secondo e terzo sono giocatori tra trequarti e centrocampo. Il Porto vuole circa 15 milioni per Corona, quasi metà andrebbero al Twente, che potrebbe portare il 40% della rivendita. Poi c’è Messias, meno nobile ma altrettanto caldo se parte Castillejo che piace al Getafe.

BROZOVIC – Sostituto di Brozovic? Forse Sensi, forse Vecino o Gagliardini. Numericamente sono loro, anche se Sensi è stato provato sulla trequarti. Inzaghi non penso che si tenga un centrocampista a rischio infortunio in una zona nevralgica. Brozovic si porta dietro la situazione contrattuale in scadenza, da tenere d’occhio. Anche con lui andranno fatte valutazioni precise.

ROMA E LAZIO-KOSTIC – Direi di sì, per la Lazio rimane quella la priorità per il reparto. La Roma si è trovata spiazzata quando ha incassato il no definitivo per Xhaka. Ora c’è Zakaria che resta nella lista di Pinto. Abraham può essere l’ideale successore di Dzeko. Se gli infortuni gli danno tregua è all’altezza della situazione.