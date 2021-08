Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime ore e attenzione a chi, in caso di partenza, andrà a prendere il suo posto: ecco tutti i nomi

Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. La panchina di Udine è stata un’altro indizio di ciò che è la volontà dell’asso portoghese che viene seguito in queste battute finali di calciomercato con estrema attenzione dal Manchester City di Pep Guardiola che, nella giornata di ieri, ha visto sfumare la possibilità di arrivare ad Harry Kane.

Nel momento in cui Cristiano Ronaldo dovesse partire, la Juventus si guarderà intorno per regalare a Massimiliano Allegri un giocatore in grado di non far rimpiangere il portoghese. Nel mirino resta sempre il profilo di Gabriel Jesus, così come quelli di Mauro Icardi e Moise Kean. In Serie A attenzione alle nuove possibilità tracciate dalle piste che portano a Dusan Vlahovic, asso della Fiorentina, e Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Infine, tornando all’estero, non è da escludere una piccola percentuale anche verso Sterling e Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real.