Calciomercato, Insigne: clamoroso scambio in Serie A | La rivelazione

Calciomercato: futuro ancora in bilico per Lorenzo Insigne, che è in scadenza di contratto nel 2022. Scambio in Serie A! La rivelazione

Tiene sempre banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha subito risposto presente sul campo alla prima di campionato, ma sul fronte rinnovo è ancora tutto fermo. Il campione d’Europa resta infatti in scadenza di contratto nel 2022, con il rischio per la società di De Laurentiis di perdere il giocatore a parametro zero nella prossima estate. Sfumata la pista Inter, che ha acquistato Correa, si è parlato anche di Lazio per una possibile riunione con Sarri. Ecco la rivelazione sull’ipotesi biancoceleste. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso il Manchester City: le ultime

Calciomercato, Napoli-Insigne: scambio in Serie A | “Si fa al 100%”

Il giornalista Ilario Di Giovambattista ha dichiarato a ‘Radio Radio’: “Tutti pensano che sia impossibile, ma il mio amico continua a dirmi che Lorenzo Insigne andrà alla Lazio in questa sessione di mercato. Anzi, adesso si parla di uno scambio con Luis Alberto, che sembrerebbe non rientrare nei piani di Sarri, al Napoli. So che è difficile crederci, ma per me si fa al 100%”. Si profilano dunque giorni infuocati anche sul fronte Insigne in vista della chiusura del calciomercato estivo.