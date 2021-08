Calciomercato Milan, Pellegri fissa l’obiettivo | Le prime dichiarazioni

Il nuovo attaccante del Milan ha già deciso qual è il suo primo obiettivo in maglia rossonera: le sue prime parole da milanista

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante torna in Italia dopo esser stato ceduto al Monaco dal Genoa e vuole riscattarsi dopo un paio di stagioni non ad alti livelli in Ligue 1. “Ho sensazioni positive: sono tornato in Italia e sono in un grande club come il Milan. Voglio riscattarmi tornando a casa mia, nel mio Paese. Da quando sono piccolo mio padre mi ha sempre trasmesso la passione per il calcio: il poter giocare in questo club, che è il più titolato, lo rende ancora più spettacolare” ha detto l’attaccante ai microfoni dei canali social del Milan.

“Sono qui per imparare e migliorarmi, anche grazie a due compagni di reparto che sono due grandi campioni come Ibrahimovic e Giroud. Ho scritto a Ballo prima di ufficializzare tutto e mi ha consigliato di venire qui perché è un club professionale. Mi ricordo di Ronaldinho, Inzaghi, Ronaldo il fenomeno, Seedorf, Pirlo, tutti quelli che sono passati di qua. Ero piccolo e li guardavo, sia nelle figurine che con i videogiochi. È un sogno giocare in questa squadra”.