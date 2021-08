E’ la Fiorentina a mettere le mani su su Lucas Torreira. Il centrocampista si appresta così a tornare in Serie A

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Lucas Torreira si appresta a far ritorno in Italia. Per il centrocampista uruguaiano, accostato a diverse squadre di Serie A negli ultimi anni, è finalmente arrivato il momento di far le valigie. Nel futuro dell’ex Sampdoria ci sarà Firenze: come raccolto da Calciomercato.it, la Fiorentina ha trovato un accordo con con l’Arsenal, che incasserà 1,5 milioni di euro per il prestito e 15 per l’eventuale riscatto. Visite mediche in programma domani.