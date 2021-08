Calciomercato, notizia clamorosa dall’Inghilterra: anche la Juventus interessata al difensore in uscita dal top club. Ecco tutti i dettagli

Notizia bomba dall’Inghilterra. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del ‘Daily Mail’, la Juventus è interessata ad Aymeric Laporte. Il 27enne francese naturalizzato spagnolo è in uscita dal Manchester City, forse meglio dire intenzionato a cambiare aria poiché non più al centro del progetto di Pep Guardiola. Gli inglesi lo vogliono accontentare, tuttavia hanno fissato a 60 milioni di sterline, poco meno di 70 milioni di euro, il prezzo d’uscita.

Per la fonte britannica, i bianconeri andrebbero a giocarsela con il Real Madrid, bisognoso di un rinforzo nel reparto arretrato. Ovviamente a queste cifre l’operazione è pressoché impossibile per entrambe le società, considerato che i ‘Citizens’ difficilmente accetterebbero di cederlo in prestito (è tra quelli in teoria utili a ‘finanziare’ il colpaccio Kane). Da qui al 31 agosto, però, non si può escludere alcuna sorpresa. Ricordiamo che Laporte è legato al Manchester City fino a giugno 2025, a fronte di un ingaggio netto annuale di circa 7 milioni di euro eventualmente alla portata per la Juve con il Decreto Crescita.