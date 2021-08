Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza lo sprint dei rossoneri per assicurarsi il nuovo rinforzo per l’attacco. Agente in sede, ore decisive

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Milan accelera, anzi prova a chiudere per il nuovo rinforzo in attacco. Il nome è quello di Pietro Pellegri, classe 2001 ex Genoa di stanza al Monaco dal gennaio 2018. I rossoneri ragionano sulla base di un prestito, non prima però del rinnovo del contratto dello stesso attaccante col club del Principato visto che il contratto attuale scade nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, sprint Bakayoko: il punto dopo l’incontro

Come riporta ‘Sky Sport’, l’agente di Pellegri, Beppe Riso, è nella sede della società rossonera per portare avanti – e magari definire – l’operazione. Pellegri è reduce da stagioni poco esaltanti complici diversi guai fisici, ma le qualità e il potenziale del ventenne non si discutono. Milano e il Milan potrebbero essere i posti ideali per rilanciarsi.