Calciomercato Roma, Torreira può arrivare in prestito secco dall'Arsenal

Continua la caccia della Roma di José Mourinho ad un rinforzo per il centrocampo: attenzione alla pista Lucas Torreira

Dopo aver visto svanire la possibilità di arrivare a Granit Xhaka, la Roma sta continuando a sondare il mercato a caccia di un centrocampista che faccia al caso dell’allenatore José Mourinho. Tra le varie possibilità e i nomi circolati in queste settimane, ecco spuntare anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Lucas Torreira. Il metronomo uruguaiano è tornato all’Arsenal dopo il prestito all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, con cui ha conquistato la Liga nella scorsa stagione. Ma il manager dei ‘Gunners’, Arteta, continua a non aver intenzione di puntare su di lui. Ed ecco che si apre la possibilità di un ritorno in Serie A, dopo la precedente esperienza con la Sampdoria, a condizioni favorevoli.

Calciomercato Roma, ecco come può arrivare Torreira

Trova conferma, anche nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il sondaggio della Roma per Lucas Torreira, sotto contratto con l’Arsenal fino al 2023. Il 25enne Nazionale dell’Uruguay, come detto, non rientra nel progetto tecnico dei londinesi e, secondo la nostra redazione, può arrivare in giallorosso con la formula del prestito secco, preferibilmente gratuito. Torreira guadagna attualmente 4.5 milioni di euro a stagione, una cifra importante, ma potrebbe rappresentare la soluzione last minute nel caso in cui non si dovessero concretizzare le altre opzioni, come quella che porta a Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Dunque, la situazione Torreira-Roma va seguita con estrema attenzione, da qui al 31 agosto prossimo, data che segnerà la fine della sessione estiva del calciomercato.