Calciomercato Roma, sfuma definitivamente Xhaka | Lo svizzero ha firmato!

Calciomercato Roma: dopo il nulla di fatto con i giallorossi, Xhaka ha rinnovato il contratto con l’Arsenal. C’è la firma

Sfuma definitivamente la pista Xhaka per la Roma di Mourinho. Come raccontato da Calciomercato.it nelle ultime settimane, cifre e tempistiche hanno fatto saltare la trattativa con l’Arsenal per il centrocampista svizzero richiesto dallo ‘Special One’. Il 28enne rimarrà ai ‘Gunners’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riportato da Andreas Böni del quotidiano svizzero ‘Blick’, Xhaka ha raggiunto un accordo per il prolungamento con l’Arsenal e avrebbe già firmato il nuovo contratto. Il giocatore si lega al club inglese fino al 2025.