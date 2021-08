Via libera Milan, il calciatore ha chiesto la cessione: possibile operazione da realizzare negli ultimi giorni di mercato

Il Milan potrebbe cogliere un’opportunità importante negli ultimi giorni di mercato. Arriva da Sassuolo la notizia che potrebbe rappresentare la svolta per Maldini: Domenico Berardi vuole lasciare la società neroverde. Come si legge sulla ‘Gazzetta di Modena’ nei giorni scorsi l’attaccante campione d’Europa avrebbe avuto un confronto con il club emiliano e avrebbe chiesto di essere ceduto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, doppio indizio per Bakayoko: le ultime

Calciomercato Milan, Berardi chiede la cessione

Berardi cerca la svolta nella sua carriera, il salto di qualità che il Milan – alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo – potrebbe incarnare alla perfezione. Il calciatore ha anche altre corteggiatrici (piace ad esempio alla Fiorentina), ma il Sassuolo non vorrebbe privarsene dopo aver perso anche Locatelli. Ad ogni modo per esaudire il desiderio di Berardi c’è da fare i conti anche la valutazione del club neroverde: trenta milioni di euro la base per provare a prendere l’attaccante.