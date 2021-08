Il Bayern Monaco non molla la presa e potrebbe tornare a bussare alla porta della Juventus: scambio per il pupillo di Allegri

Il Bayern Monaco non ha ancora archiviato l’idea di arrivare a Danilo. Il terzino brasiliano è uno degli obiettivi del club tedesco per la stagione appena iniziata ma la resistenza della Juventus non sembra cadere. Dalla Germania potrebbe arrivare l’offerta per uno scambio: nelle fila della squadra affidata quest’anno a Nagelsmann sta trovando poco spazio Tolisso, da tempo accostato ai bianconeri. Il centrocampista francese potrebbe così essere inserito in uno scambio proprio con il brasiliano.

La valutazione dell’ex Lione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il suo nome non sembra riscaldare più di tanto Allegri. Con l’arrivo di Locatelli ormai definitivo, il tecnico di Livorno per un altro rinforzo a centrocampo preferirebbe Pjanic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, scambio Danilo-Tolisso: gli ostacoli

Altra complicazione riguarda Danilo che l’allenatore della Juventus considera elemento prezioso per la propria squadra. Inoltre, la società piemontese aprirebbe all’addio dell’ex Real Madrid e Manchester City soltanto davanti ad una proposta da trenta milioni di euro cash.