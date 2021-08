Roma, Mourinho: “Dzeko situazione strana. Club e Pinto, che bravi”

Josè Mourinho parla dopo il ritiro precampionato della Roma: dall’addio di Dzeko all’arrivo di Abraham, le parole del tecnico

E’ un Josè Mourinho soddisfatto quello che commenta il pre-campionato della Roma in un’intervista pubblicata sui canali giallorossi. Il tecnico portoghese ripercorre il lavoro fatto con la squadra in queste settimane di lavoro e torna anche su alcuni punti cardini come la tensione durante l’amichevole: “La piccola rissa con il Porto mi è piaciuto tanta. Con il Betis ha sbagliato l’arbitro, ma anche io: la squadra ha seguito la mia reazione”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dal punto di vista tattico, Mourinho promuove l’organizzazione difensiva: “Siamo andati molto bene, la squadra era organizzata bene e ha seguito i principi sui quali abbiamo lavorato. Per la fase di possesso palla c’è molto da migliorare”.

Roma, Mourinho: “Abraham colpo di mercato”

Una situazione dovuta anche all’addio di Dzeko: “E stata una situazione strana. Si capiva che sarebbe andato a un altro club, però si respiravano un po’ di dubbi”. Il portoghese apprezza la tempestività del club: “Il suo addio è stato un po’ una sorpresa per tutti noi. In un mercato incredibilmente difficile, avere questo rispetto per l’emozione dei tifosi, avere questo tipo di reazione, dopo aver perso Dzeko, di portare a casa Tammy Abraham, è stato, quello che voi italiani dite sempre, il colpo di mercato. Su Tammy dico aspettate e vedrete”.