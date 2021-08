Roma, infortunio muscolare per Smalling: tegola per Mourinho

L’allenatore della Roma, José Mourinho, dovrà fare a meno per i primi impegni ufficiale del difensore inglese Chris Smalling

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In attesa di esami approfonditi, l’allenatore della Roma, José Mourinho, dovrà fare a meno per i primi impegni ufficiali, ad iniziare dal match di Conference League contro il Trabzonspor in programma giovedì prossimo, di Chris Smalling. Il difensore centrale inglese ha, infatti, riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Lo ‘Special One’, dunque, dovrà affidarsi a Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla per le prime partite ufficiali della stagione che sta prendendo il via.