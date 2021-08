Calciomercato Genoa, contatti avviati per l’ex Napoli

In casa Genoa contatti avviati per Maksimovic, difensore ex Napoli voluto da Preziosi in questa sessione estiva di calciomercato

Svincolatosi dal Napoli dopo tre stagioni altalenanti, Nikola Maksimovic potrebbe restare in Italia. Calciomercato.it ha già anticipato le riflessioni del difensore, cercato anche dal Marsiglia e da club della Liga spagnola. Nelle ultime ore, riporta però ‘Sky Sport’, il Genoa avrebbe avviato dei contatti per acquistarlo a parametro zero. I rossoblu sono infatti alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e avrebbero deciso di puntare sull’esperto centrale serbo, che vanta una buona esperienza in campo internazionale.

Classe 1991, nell’ultima stagione col Napoli, Maksimovic ha totalizzato 27 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il club di Preziosi potrebbe rappresentare la giusta piazza dove tentare il rilancio.