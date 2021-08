Nikola Maksimovic è svincolato dopo la fine del contratto con il Napoli: offerta dal Marsiglia, il calciatore riflette e valuta altre opportunità

Da più di un mese è inserito nella lista degli svincolati. Dopo cinque stagioni al Napoli, Nikola Maksimovic non ha rinnovato il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno con il club partenopeo. Per il difensore serbo è ora il momento di decidere il suo futuro che potrebbe anche essere lontano dall’Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il 29enne ha trovato un’intesa di massima con il Marsiglia che deve però essere ancora definita ed ultimata. Questo perché Maksimovic ha preso un po’ di tempo per riflettere e valutare anche altre opportunità. In particolare una in Spagna e soprattutto una in Italia. Nei prossimi giorni si capirà l’evoluzione della trattativa e il futuro di Maksimovic.