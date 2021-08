Calciomercato Napoli, nuova idea per il centrocampista

Il mercato del Napoli non registra ancora acquisti: Giuntoli prova ad accelerare, nome nuovo per il centrocampo

E’ ancora fermo il mercato in entrata del Napoli. Spalletti invoca rinforzi ma la strategia è chiara: De Laurentiis senza uscite non farà acquisti se non in prestito. E’ proprio questa la formula con la quale Cristiano Giuntoli è andato a bussare alla porta del Saint-Etienne. Come riferisce ‘Sky Sport 24’, infatti, il club partenopeo ha chiesto Zaydou Youssouf a titolo temporaneo ed ora attende la risposta della società transalpina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Youssouf, 22 anni, centrocampista di origini comoriane, è stato schierato come titolare in entrambe le partite giocate dal Saint-Etienne in campionato. Il Napoli pensa a lui per la metà campo di Spalletti e ha proposto il prestito al club francese.