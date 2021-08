Calciomercato, Emerson Palmieri: "Napoli? Con Spalletti ci siamo sentiti"

Non si placa l’interesse della Serie A su Emerson Palmieri, che ammette: “L’interesse del Napoli fa piacere, con Spalletti ci sentiamo”

È stata una stagione trionfale quella che si è conclusa con la vittoria di Euro 2020 con l’Italia, per Emerson Palmieri. L’esterno di origini brasiliane, insieme a Jorginho, ha vinto anche l’ultima edizione della Champions League con il Chelsea. Ora, però, nei pensieri del doppio campione d’Europa torna ad esserci la Serie A: gli interessi di società come Inter e Napoli sono di lunga data, ma in questo finale di mercato potrebbero concretizzarsi. Intanto, Emerson Palmieri ammette di essere in contatto con un tecnico di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri: “Spalletti è un amico e ci sentiamo”

Dall’inizio di questa sessione di calciomercato è stato chiaro che l’obiettivo del Napoli per la corsia mancina fosse Emerson Palmieri. Una sensazione, nata anche dal risaputo legame con Luciano Spalletti, che si è rafforzata col passare delle settimane. L’approdo dell’esterno del Chelsea, però, è complicato dal fatto che se dovesse partire Marcos Alonso i ‘Blues’ non lascerebbero andare anche l’italobrasiliano. Nel frattempo, però, il giocatore della Nazionale ha ammesso di aver avuto dei contatti con i partenopei. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Napoli, per Estupiñan tempo scaduto: il Villarreal lo ha comunicato agli azzurri

Emerson Palmieri, ai microfoni di ‘ESPN Brasil’, ha parlato delle voci di mercato che lo riguardano: “Sapere dell’interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Per il futuro sceglierò l’opzione che riterrò migliore e ho ancora un po’ di giorni per pensare a tutte le possibilità”. Inoltre, l’esterno italobrasiliano ha ammesso: “Spalletti? A Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. È un allenatore saggio, un amico, e ogni tanto ci sentiamo. Mi ha pure fatto gli auguri di buon compleanno ad inizio agosto”. Rapporti eccezionali con il tecnico toscano, che mettono il Napoli in cima alla lista delle pretendenti. Più complicato, invece, il suo approdo all’Inter: la preferenza dei nerazzurri va a Marcos Alonso, ma se non dovesse partire Perisic potrebbe anche non arrivare nessun colpo sulla sinistra.