Calciomercato Fiorentina, sorpasso per Zappacosta | Decisivo futuro di Lirola

Avviati i contatti tra Fiorentina e gli agenti di Zappacosta, pronto a lasciare il Chelsea per un altro anno. Si attende la decisione di Lirola

Si avvicina il ritorno di Davide Zappacosta in Italia: dopo la stagione appena conclusa al Genoa, l’esterno ex Torino è vicino all’arrivo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tra la società gigliata e gli agenti del giocatore ci sono stati nuovi contatti in giornata, ma prima bisognerà attendere la decisione sul futuro di Pol Lirola, come riportato da ‘SportMediaset’.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Fiorentina, per Milenkovic trattativa congelata: le ultime

Il club viola avrebbe superato l’Atalanta, che si era interessata all’esterno nello scorso weekend: Zappacosta sarà quindi il sostituto di Lirola, ancora in trattativa con il Marsiglia, ma deciso a trasferirsi in Ligue 1. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe risolversi, così da poter dare a Italiano l’esterno necessario per iniziare il campionato con la formazione al completo.