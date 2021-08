Calciomercato Juventus, UFFICIALE: svolta per il futuro di Pjanic

Svolta per il futuro di Miralem Pjanic. Grande novità per il centrocampista, ormai alla porta e pronto a lasciare il Barcellona con Juventus in prima linea

Miralem Pjanic e il Barcellona, una storia d’amore mai sbocciata pienamente, anzi per nulla. Diversa, invece, la situazione con la Juventus, dove il centrocampista bosniaco ha passato i suoi anni migliori, indubbiamente. E quindi: perché non provare ancora a unire le proprie strade e tornare grandi insieme? Le voci circolano da molto tempo, e ormai non si tratta solo di suggestioni o di sogni a occhi aperti per i tifosi bianconeri. L’ultimo atto, poi, è stato scritto da Ronald Koeman che non ha convocato il trentunenne ex Roma per la prima partita dei blaugrana in Liga. E sì, l’occasione è ghiotta per la Vecchia Signora e le maggiori big italiane, con l’Inter che segue la situazione del regista con attenzione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Pjanic non convocato: il punto sul futuro

Se non fosse che, però, l’ingaggio di Pjanic, che si aggira intorno ai 8,5 milioni di euro, è un po’ troppo alto per le casse della Juventus. Niente paura comunque, la soluzione è stata trovata a questo piccolo problema: Joan Laporta, presidente dei Barcellona, sarebbe anche disposto a sobbarcarsi il 20% del totale, lasciando al club di Torino il 50% e il restante 30% alla bontà del bosniaco, che dovrebbe ridursi lo stipendio, in pratica per tornare in prestito per due anni in Italia. Un altro ma, peccato, si staglia all’orizzonte.

I bianconeri hanno finito gli slot liberi e se non parte qualcuno (e tanti sono i candidati), non ci sarebbe spazio per il gradito ritorno. Intanto, la mancata convocazione, indizio più che chiaro sulla volontà del Barcellona di privarsi dell’ex Roma: si accelera per l’addio e la Serie A molto presto potrebbe diventare il presente del forte regista.