Possibile operazione a sorpresa per Haaland: arriva il no alla contropartita che fa saltare l’eventuale scambio

Erling Haaland è destinato ad essere il nome di riferimento nei prossimi mesi, in campo e sul calciomercato. Il Borussia Dortmund si vuole godere il bomber norvegese almeno un’altra stagione, anche se la prossima estate scatterà la clausola da 75 milioni che renderà il 21enne boccone ancora più ghiotto per tutte le big d’Europa. Tra queste c’è anche la Juventus che dovrà però vedersela con avversari di tutto rispetto.

Come il Barcellona che ha tentato – secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’ – a portare in Spagna già quest’estate Haaland. Il presidente Laporta ha chiarito che senza uscite non potrà esserci alcun acquisto in attacco ma ha provato ad imbastire uno scambio con il Borussia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, niente scambio Haaland-Dembele

Il Barcellona ha provato a mettere in tentazione il club di Dortmund dando mandato a Raiola, agente di Haaland, di proporre Dembele (anche lui accostato alla Juventus) come contropartita. Dalla Germania è arrivato un no: il Borussia non ha intenzione di accettare scambi per il suo bomber e vuole attendere il prossimo anno. Quando l’asta per il calciatore, nonostante la clausola, vedrà coinvolte tutte le big d’Europa.