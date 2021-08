Le ultime di calciomercato Inter e Juventus chiamano in causa uno dei protagonisti di questa sessione estiva. Ecco tutti i dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dusan Vlahovic è indubbiamente uno dei protagonisti di questo calciomercato estivo, alla cui conclusione mancano appena due settimane. ‘La Repubblica’ spiega che l’ingresso in scena deciso di Atletico Madrid e Tottenham – l’interesse di entrambe è stato anticipato settimane fa da Calciomercato.it – ha in sostanza fatto saltare (almeno per ora) il rinnovo dopo che era stato raggiunto un accordo di massima sia con il classe 2000 che con il suo entourage. Accordo fino a giugno 2026, l’attuale scade nel 2023, da 4 milioni a stagione bonus inclusi e con clausola risolutiva fissata a 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Dzeko nuovo bomber per Inzaghi

Vlahovic ha così messo da parte la possibilità di una firma sul rinnovo coi viola, del resto vi abbiamo anticipato la sua volontà di cambiare aria, precisamente di approdare in una big già questa estate. Il bomber serbo piace molto anche a Inter, Juventus e Milan, tuttavia le richieste di Commisso – ora sembrano salite a 70 milioni – mettono del tutto fuori gioco le tre ‘grandi’ italiane, non però le sopracitate Atletico e Tottenham. Entrambe si sarebbero spinte fino a quota 60 milioni, bonus compresi. Ora la palla passa a Commisso, atteso a giorni in Italia. Vendere Vlahovic oppure no? Il ragazzo ha già fatto la sua scelta…