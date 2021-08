Durante Juventus-Atalanta i tifosi si scatenano sui social: bocciatura totale per almeno due calciatori bianconeri

Juventus-Atalanta, anticipo di campionato. Bianconeri e nerazzurri si stanno sfidando a Torino nell’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A. La squadra di Allegri è passata in vantaggio grazie a Dybala, poi Muriel ha pareggiato i conti su rigore. Tra i bianconeri prestazioni non positive da parte di Bonucci e Ramsey, bersagliati sui social dai tifosi. Il difensore si è macchiato del fallo da rigore, mentre il gallese schierato davanti alla difesa ha palesato più di qualche problema a calarsi nel ruolo.

Così il giudizio è impietoso: “Prestazione da film horror” sentenzia un tifoso ed un altro chiede la cessione immediata. E non manca chi va giù pesante: “Una sciagura”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni tweet su Ramsey e Bonucci:

io comunque inizierei una petizione per cacciare ramsey, non so voi #JuveAtalanta — mish👼🏼 (@outxsid3) August 14, 2021

#Ramsey ma come te li hanno montato i piedi? al contrario? — asia (@asfaltatemi) August 14, 2021

Vendere Ramsey prima di ieri#Jvtblive — Tømmy⚡️ (@_thatstommy) August 14, 2021

Bernardeschi, Ramsey e Benta li in mezzo manco nei peggiori film horror #JuveAtalanta — FacelessMan (@ClaudioVerga) August 14, 2021

Senza Chiellini, Bonucci torna il bidone di sempre — Batman 🇮🇹 (@Batman91307601) August 14, 2021