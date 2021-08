Calciomercato Juventus, annuncio bomba su Ronaldo | "Vuole il PSG"

La Juventus e il futuro di Cristiano Ronaldo: arriva un annuncio bomba sul calciatore portoghese e il PSG

Il PSG sta totalmente destabilizzando il calciomercato internazionale, tesserando i migliori calciatori in circolazione. Come non bastassero Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e non solo, è arrivato anche Lionel Messi, a formare quella che è ormai per distacco la miglior rosa d’Europa e probabilmente del mondo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un vero e proprio dream team, in cui pare mancare praticamente solo Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese è stato a lungo accostato ai transalpini, ma non è mai arrivata una vera e propria accelerazione per l’addio alla Juventus e il passaggio ai francesi. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e Ronaldo pare ormai avere tutta l’intenzione di onorarlo, ma arriva un annuncio decisamente inaspettato sul suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e la voglia di PSG

A parlare di Cristiano Ronaldo è stato Angel Di Maria. Il fantasista argentino, ai microfoni di ‘Tyc Sports’, ha sottolineato come il bomber portoghese, in realtà, desidererebbe essere proprio al PSG. Di seguito le dichiarazioni dell’argentino: “Cristiano Ronaldo morirebbe dalla voglia di essere quì al Paris Saint Germain”. Una testimonianza sicuramente da tenere in considerazione, anche in vista della prossima stagione.