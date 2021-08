Edin Dzeko attende ancora di vestire ufficialmente la maglia dell’Inter dopo le visite mediche effettuate. Prima andrà risolta una questione con la Roma

Edin Dzeko è di fatto il nuovo centravanti dell’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku. Nella pratica però il bosniaco, così come i nerazzurri e i propri tifosi, sono in attesa trepidante del via libera per l’annuncio ufficiale utile a ratificare il tutto. L’ormai ex giallorosso dal canto suo non ha infatti ancora avuto modo di allenarsi con i nuovi compagni, e dovrebbe saltare a meno di clamorose sorprese, anche l’ultima amichevole pre campionato di oggi contro la Dinamo Kiev. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, alcuni dettagli burocratici stoppano Dzeko: attesa per l’ufficialità

Il motivo, secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è da ricercare in alcune pendenze in sospeso con la Roma. La società giallorossa dal canto suo sente di aver già fatto un bel gesto liberando il bosniaco che aveva in mano un contratto biennale con l’Inter. D’altro canto Tiago Pinto chiede un gesto dello stesso Dzeko come forma di riconoscenza. Osservatrice la società nerazzurra, con Inzaghi in trepidante attesa per poter avere a disposizione il nuovo centravanti, che vista l’emergenza attuale risulterà immediatamente utilissimo già per la prima partita della stagione in Serie A. Intanto la questione è ampiamente risolvibile e si attende poi l’ufficialità.