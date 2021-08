Calciomercato Juve, 120 milioni subito | Intrigo Ronaldo con lo scambio

Calciomercato Juve: il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire fino a 120 milioni di euro per Mbappé. Intrigo Ronaldo-PSG: tutti i dettagli

L’approdo di Messi al PSG ha riacceso le voci di calciomercato riguardanti Kylian Mbappé. La stella francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 ed è tentata dal Real Madrid. Il 22enne è il primissimo obiettivo di Florentino Perez, che potrebbe tentare l’assalto già in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da ‘Cadena SER’, infatti, i ‘Blancos’ offriranno ben 120 milioni di euro per acquistare subito Mbappé. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO,ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, può tornare di moda lo scambio Ronaldo-Icardi | I dettagli

Un eventuale addio quello di Mbappé che, come circolato già ieri, potrebbe riaprire la pista PSG per Cristiano Ronaldo. Le ambizioni del PSG e del presidente Al-Khelaifi lasciano infatti aperta anche l’ipotesi CR7: nelle ultime settimane di calciomercato potrebbe così tornare di moda lo scambio con Mauro Icardi, del quale si era già parlato negli scorsi mesi. Si tratterebbe di un’operazione piuttosto complicata da portare a termine visti i tempi stretti, ma con il Paris Saint-Germain c’è da aspettarsi di tutto. Staremo a vedere.