Moise Kean è rientrato all’Everton dopo l’esperienza a Parigi e Mino Raiola è a caccia di una nuova sistemazione. Accostato alla Serie A potrebbe anche finire in Spagna

Il destino di Moise Kean resta ancora tutto da esplorare. L’attaccante italiano è rientrato all’Everton dopo l’ottima stagione in prestito al Paris Saint Germain, ma non sembra affatto intenzionato a proseguire la sua avventura inglese dopo l’esperienza poco brillante di due anni fa. L’ex Juventus è stato accostato in diversi momenti sia ai bianconeri che all‘Inter, come eventuale post Lukaku, finito ufficialmente oggi al Chelsea. La compagine nerazzurra in particolar modo valuta la posizione di Kean che però potrebbe anche finire in Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Inter, Raiola ci pensa: Kean idea per il Barcellona

Kean è tornato all’Everton dopo una stagione positiva a Parigi da 19 gol in tutto che ne ha rilanciato le quotazioni anche per la Serie A. Secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, però Raiola agente dell’attaccante, intende approfittare della partenza di Leo Messi, e della perdita per infortunio di Sergio Agüero, per convincere Joan Laporta, presidente del Barcellona, a compiere un investimento sull’ex juventino. Il Barça sta valutando l’attaccante italiano ma prima di tutto dovrà mettere a referto alcune cessioni visto che ad oggi non sono in grado di registrare i nuovi arrivati.

Una volta ultimate le uscite, il club catalano potrebbe pensarci per sostituire anche l’eventuale addio di Braithwaite con l’Everton che valuta Kean circa 20 milioni di euro.