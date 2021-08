L’Atletico Madrid prepara l’assalto a Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, che piace a Juventus, Inter e Milan, è finito nel mirino di Simeone: pronta un’offerta ufficiale da 50 milioni

Dusan Vlahovic è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. L’attaccante serbo è reduce da una grande stagione con la maglia della Fiorentina. Il bomber classe 2000 è letteralmente esploso, attirando chiaramente le attenzioni delle grandi. Inizialmente ci ha pensato il Milan, poi la Juventus, per un possibile dopo Cristiano Ronaldo, e poi anche l’Inter. I nerazzurri hanno messo le mani su Dzeko ma l’arrivo di un altro centravanti non è da escludere, dopo la partenza di Lukaku. Le richieste della Fiorentina però sono troppo alte.

Calciomercato Juventus e Inter: assalto Simeone per Vlahovic

Forse non per l’Atletico Madrid, che si prepara a dare l’assalto a Dusan Vlahovic. Come raccontato da ‘Sky Sport’, i Colchoneros sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale da ben 50 milioni di euro. Ci sarà da capire come si comporteranno i viola, che ad oggi non sono, ancora, riusciti, a trovare un accordo per il prolungamento del contratto, che scadrà nel 2023.

L’Atletico Madrid di Simeone, dopo De Paul, potrebbe dunque privare la Serie A di un altro grande calciatore, capace la passata stagione di realizzare 21 gol in 37 partite.