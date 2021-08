E’ tutto fatto per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, scelto per il dopo Hakimi, è atteso a Milano in serata. Domani visite mediche e firma con l’Inter, per il secondo colpo in pochi giorni dopo Dzeko

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Trattativa chiusa col PSV Eindhoven per Denzel Dumfries. Come raccontato nelle scorse ore, l’Inter ha messo le mani sul laterale olandese, atteso stasera a Milano. Le visite mediche, prima della firma sul contratto con i nerazzurri, sono così fissate per domani. L’avventura nerazzurra per Dumfries è dunque pronta a cominciare. Simone Inzaghi presto avrà il dopo Hakimi