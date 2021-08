Calciomercato Venezia, colpo in attacco | Firma in arrivo

Il Venezia sta per mettere le mani su un nuovo attaccante: manca infatti solo la firma per il ritorno di Okereke in Italia

Un paio di giorni fa, il Venezia aveva ufficializzato l’arrivo di Mattia Caldara dal Milan per rinforzare il reparto difensivo. Ma non è finita qui. I lagunari dopo Gianluca Busio accoglieranno un altro attaccante. Si tratta di David Okereke: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, il colpo è vicinissimo. Manca soltanto la firma per concretizzare il ritorno in Italia del giocatore del Club Bruges. Okereke ha già sostenuto le visite mediche.