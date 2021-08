Mattia Caldara è un nuovo giocatore del Venezia. Il difensore italiano lascia il Milan, in prestito con diritto di riscatto

Tutto come previsto, il Milan si separa nuovamente da Mattia Caldara. Il club rossonero ha annunciato la cessione del difensore centrale al Venezia. Ecco il comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia FC. Il Club augura a Mattia le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva“.

Ma non sono finite le cessioni in casa Milan. Dopo Caldara sarà la volta di Hauge, destinato a vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte. La trattativa, come raccontato, è chiusa e non restano che gli annunci ufficiali. Poi attenzione al futuro di Andrea Conti, anche lui con le valigie in mano