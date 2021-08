Milan interessato ad Ilicic, ma da Bergamo il colpo di scena: colloquio tra Gasperini e lo sloveno, che sarebbe disposto a restare

Potrebbe a sorpresa sfumare l’approdo di Josip Ilicic al Milan. Non solo, la sorpresa sarebbe la permanenza dello sloveno in quel di Bergamo. Il classe 1988 non era stato convocato per l’amichevole contro il West Ham, segnale che sottolineava come l’attaccante fosse sul mercato. Su di lui c’erano proprio i rossoneri, che speravano di acquistarlo in prestito per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Stando però a quanto riferito da ‘Sky Sport’, Ilicic potrebbe però restare all’Atalanta. Gasperini infatti avrebbe incontrato il giocatore e, nel corso di un colloquio, gli avrebbe confermato la sua volontà di trattenerlo in rosa. Ilicic avrebbe risposto sottolineando il suo gradimento nel restare in nerazzurro. Una novità in un certo senso inaspettata, che a questo punto potrebbe stravolgere le carte in tavola: il trasferimento del giocatore al Milan appare adesso davvero lontano.