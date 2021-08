Doppia offerta rifiutata, il presidente ora sbotta e decide di mettere in tribuna il calciatore fino al termine del mercato

Damiene Comolli è su tutte le furie. Il presidente del Tolosa ce l’ha con Amine Adli, trequartista francese, nel mirino anche del Milan. In scadenza di contratto nel 2022, il giovane calciatore ha rifiutato sia il rinnovo, sia offerte importanti: proprio per questo il patron del club transalpino ha deciso di metterlo in tribuna fino al termine del mercato.

Una decisione che Comolli spiega in un’intervista a ‘depeche du Midi’: “Abbiamo ricevuto due offerte. Una da un club della top 5 europea da 10 milioni ed un’altra da una società della top 15 per 12 milioni. Adli ha rifiutato entrambe le offerte che arrivavano da club importanti, stranieri, che giocano per la Champions e il titolo ogni anno”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Adli in tribuna: “Non lo svenderemo”

Comolli spiega che non ha intenzione di svendere il calciatore: “Resterà con noi fino al 30 giugno 2022, non lo venderemo per cinque milioni”. Poi annuncia la decisione di tenerlo in tribuna: “E’ come se fosse andato via: se sarà ancora qui il 1° settembre vedremo cosa fare, ma la mia linea è questa. Non è escluso dal gruppo, ma non giocherà più partite. Non ha avuto nessuna reazione quando gliel’ho comunicato, ma fossi in lui sarei preoccupati. Se decidessimo di non farlo giocare fino al 1° luglio 2022, la sua carriera sarebbe a rischio”.