Calciomercato Juventus, il difensore può partire | C’è la spinta di Ronaldo

Dal PSG potrebbe arrivare il nuovo rinforzo per la Juventus: Ronaldo osserva la situazione francese e indica il difensore come acquisto

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Cristiano Ronaldo continua a non essere soddisfatto di come la sua permanenza a Torino non stia producendo gli effetti sperati: la vittoria della Champions League non è arrivata, anzi i risultati dei bianconeri in questo biennio non hanno saputo soddisfare le esigenze della società e dei tifosi. Per questo motivo gli occhi sui movimenti del PSG continuano a essere ben attenti, come riportato da ‘DonBalon’, per provare ad approfittare della situazione creatasi dopo l’ingaggio di Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Psg, UFFICIALE: il tweet che annuncia Messi

Calciomercato Juventus, il difensore può partire

Nasser Al-Khefaifi sta facendo di tutto pur di poter arrivare a vincere la Champions League, un vero e proprio pallino alla pari di quello sviluppato da Ronaldo in questi anni a Torino. Tra l’altro l’acquisto di Sergio Ramos e l’interessamento per Koulibaly hanno fatto storcere il naso a Marquinhos, che si è sentito delegittimato dal proprio ruolo in difesa, come se quello fosse il reparto più problematico nella formazione di Pochettino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rescissione e buonuscita: è UFFICIALE

Questo scenario potrebbe essere un’occasione per Agnelli, che con un’offerta da 75 milioni di euro per Marquinhos potrebbe spingere il PSG ad accettare e rivedere così anche la propria situazione legata al Fair Play Finanziario. La società parigina deve infatti ottenere delle entrate urgenti e dovrà fare qualche sacrificio per far quadrare i conti: la partenza del difensore brasiliano potrebbe essere una grande occasione per tutti. Con Ronaldo che ha fatto sapere che questa sarà la sua ultima stagione in bianconero potrebbe essere l’occasione giusta per provare ad accontentare tutti e dare filo da torcere al PSG.