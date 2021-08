Inter, Nainggolan lascerà il club nerazzurro: arrivata l’ufficialità della conferma della rescissione del contratto

L’avventura di Radja Nainggolan con la maglia dell’Inter sembra destinata a chiudersi in estate. Il belga non rientra nei piani di Simone Inzaghi e, dopo una sola stagione vissuta da protagonista sotto la guida di Luciano Spalletti, è ormai pronto a lasciare Milano. Questa volta lo farà a titolo definitivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il giocatore ha trovato l’accordo con l’Inter per la rescissione contrattuale con relativa buonuscita. La conferma è arrivata proprio dal club nerazzurro. Il futuro del centrocampista sarà a Cagliari, dove Nainggolan è pronto a tornare e a legarsi al club sardo, questa volta, a titolo definitivo.