Denis Zakaria può sbarcare in Italia. Niente Juventus o Roma, però: l’Atalanta è in trattativa con il Borussia Mönchengladbac per il centrocampista

La Serie A nel destino di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, che il prossimo 20 novembre compirà 25 anni, è stato accostato in questi ultimi giorni alla Juventus ma anche a Roma e Napoli, tutte alla ricerca di un mediano.

Alla fine, però, a spuntarla potrebbe essere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi non sono riusciti a chiudere per Tommaso Pobega, con il Milan che non ha voluto perdere il controllo sul calciatore. Difficoltà anche nell’arrivare a Koopmeiners e l’Atalanta ha così deciso di cambiare obiettivo: come riportato da ‘Sky Sport’, i bergamaschi avrebbero avviato i contatto con il Borussia Mönchengladbac. Un affare che chiaramente può andare in porto solamente a titolo definitivo, visto il contratto del calciatore, in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. Zakaria ha chiesto la cessione e il contratto difficilmente verrà rinnovato.