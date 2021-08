Calciomercato Genoa, doppio colpo in entrata | Comunicato UFFICIALE

Comunicato ufficiale del Genoa sul doppio colpo di calciomercato in entrata, arrivano Hernani ed Ekuban

Doppio colpo per Ballardini. Attraverso il suo sito ufficiale, il Genoa oggi ha ufficializzato gli arrivi di Hernani ed Ekuban: “Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913”.

Un’altra nota è stata scritta per il secondo acquisto di giornata: “Visite completate, firma del contratto. Deposito della documentazione. Caleb Ekuban è un giocatore del Grifone. Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l’attaccante della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato al Genoa per tre stagioni”.