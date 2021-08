ESCLUSIVO | Calciomercato Genoa, piace Yilmaz. Fissato il prezzo

Nome nuovo in ottica calciomercato Genoa. Piace il turco Yilmaz dell’Antalyaspor, ma quanta concorrenza

Il Genoa vuole rinforzare e ringiovanire la rosa in vista della stagione che sta per iniziare ed è alla ricerca di un colpo per la fascia destra. In tale ottica, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club ligure è interessato a Mert Yilmaz, terzino turco con passaporto tedesco classe 1999 che milita dallo scorso anno nell’Antalyaspor, ma che è cresciuto nelle giovanili di Lipsia e Bayern Monaco. Il prezzo del suo cartellino è stato fissato intorno ai 2 milioni di euro, ma i rossoblu dovranno fare i conti con una folta concorrenza: oltre a diverse squadre tedesche, olandesi e turche, infatti, su Yilmaz sono piombati gli inglesi del Nottingham Forest.