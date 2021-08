Calciomercato Barcellona, effetto Messi | Ha chiesto la cessione

Dopo l’annuncio del mancato rinnovo del contratto di Messi, Aguero ha chiesto la cessione al Barcellona per andarsene già in estate

L’effetto Messi sul Barcellona inizia a farsi sentire. Sergio Aguero avrebbe chiesto di poter lasciare la squadra blaugrana a poche settimane dalla sua ufficialità, già quest’estate. Stando a quanto riportato da ‘Beteve’, sito di informazione catalano, l’ex Manchester City sarebbe molto risentito della rottura che si è verificata con Lionel Messi: tra gli obiettivi dell’argentino c’era proprio la possibilità di ritrovare in squadra il suo compagno di nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Barcellona, uragano Messi

Aguero aveva accettato anche di ridursi l’ingaggio pur di poter giocare al Barcellona, mettendo la firma su un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Una cifra non troppo alta, che a questo punto potrebbe anche fare gola ad alcune squadre italiane. Se la Juventus ha confermato Cristiano Ronaldo e in attacco è quindi al completo, la suggestione potrebbe portare Inter e Roma a ragionare sul possibile ingaggio dell’attaccante ex Citizens.

Nel caso in cui i giallorossi dovessero cedere Dzeko, magari proprio ai nerazzurri, ecco quindi che Aguero potrebbe arrivare nella capitale per essere allenato da José Mourinho. In alternativa, nel caso in cui da Milano oltre a Lukaku dovesse partire anche Lautaro Martinez, i nerazzurri potrebbero virare direttamente sull’arrivo di Aguero, senza prendere in considerazione la pista Dzeko, che ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione: l’argentino, d’altronde, essendo un classe ’88 ha due anni in meno del centravanti bosniaco. Supposizioni, che intanto nascono da una notizia inattesa: Aguero non ci sta e come lui altri potrebbero reagire all’addio di Messi in maniera negativa.