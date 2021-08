Calciomercato, offerta del PSG a Messi | 40 milioni all'anno

Dalla Francia arriva una clamorosa indiscrezione sull’offerta del PSG per Lionel Messi: contratto da 40 milioni a stagione

È cambiato il mondo in 24 ore. Dopo l’annuncio ufficiale del Barcellona, Lionel Messi ha lasciato il club blaugrana ed è attualmente svincolato. Il giocatore più forte al mondo, nonché l’unico ad aver vinto per sei volte il Pallone d’Oro, è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, il PSG avrebbe offerto un contratto da 40 milioni a stagione al numero ’10’ argentino. Un triennale con opzione per il quarto anno che, quindi, potrebbe toccare la cifra record di 160 milioni per la ‘Pulga’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Un’offerta mostruosa, che appare molto difficile da rifiutare. Messi, quindi, potrebbe ritrovare Neymar come compagno di squadra: questa volta, all’ombra della Tour Eiffel. Come raccontato su Calciomercato.it, anche il Chelsea ha fatto un sondaggio per Messi, ma resta impegnato nella corsa a Lukaku.