Calciomercato Roma, Anguissa sogna Mourinho

Novità importanti in ottica calciomercato Roma. Per il centrocampo di Mourinho di pensa a Zambo Anguissa del Fulham: le ultime

Rinforzare il reparto mediano resta la priorità della Roma in questa sessione estiva di mercato. Salvo nuove sorprese, sembra sfumata la pista che portava a Xhaka dopo le parole del manager dell’Arsenal Arteta che ha blindato il nazionale svizzero. Nelle ultime ore, però, è rimbalzato un nuovo nome dall’Inghilterra: quello di André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995 che milita in Championship con il Fulham. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il giocatore gradirebbe sbarcare in Serie A e soprattutto mettersi a disposizione di José Mourinho, ma ci sono due ostacoli da superare. Da un lato il tecnico Marco Silva considera Anguissa una pedina importante per tentare la risalita immediata in Premier League, tanto che dovrebbe schierarlo titolare domenica all’esordio in campionato contro il Middlesbrough. Ma l’eventuale acquisto di Grimes dallo Swansea potrebbe aprire alla partenza dell’ex Villarreal. Dall’altro ci sono le richieste del club londinese, che non vorrebbe cedere in prestito il suo gioiello ed ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Una situazione che la Roma spera possa cambiare con l’avvicinarsi alla chiusura del mercato.