Calciomercato Juventus, nuovo vertice | Pjanic più vicino

Calciomercato Juventus, si avvicina il ritorno di Miralem Pjanic: contatti continui tra le parti e nuovo vertice, la svolta entro il weekend.

La Juventus accelera per regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. Ancora in stallo la situazione per Locatelli, così la priorità diventa a questo punto chiudere il prima possibile per Miralem Pjanic. Discorsi ormai avviati con il Barcellona, il giocatore vuole tornare a Torino, si può tentare di chiudere entro il weekend.

‘Tuttosport’ oggi in edicola riferisce di un nuovo contatto a Milano tra il ds bianconero Cherubini e l’agente del giocatore, Ramadani. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore, Ramadani sta trattando con il Barcellona i termini dell’addio per fare in modo che l’appuntamento al ‘Gamper’ di domenica suggelli di fatto l’intesa. Si va verso una cessione in presto che a questo punto potrebbe avvenire da un momento all’altro.