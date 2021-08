Calciomercato Juventus, rottura col centrocampista | Escluso dai titolari

Pjanic escluso da Koeman per l’amichevole con il Salisburgo: segni di cedimento di un legame nel quale vuole inserirsi la Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Miralem Pjanic sempre più lontano dai piani di Koeman al Barcellona. Il centrocampista è da settimane nell’orbita della Juventus, che vorrebbe riportarlo a Torino trovando una formula conveniente, che non richieda un impiego eccessivo di forze economiche. A supportare questa volontà sarebbe proprio l’esclusione dal progetto tecnico del montenegrino, che anche nell’amichevole col Salisburgo è stato lasciato in panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Juventus, Kaio Jorge lascia il J Medical: altri selfie coi tifosi

Nella formazione titolare che Koeman schiera per la gara delle 19 a centrocampo ci sono Busquets e De Jong come centrali, supportati da Nico Gonzalez e Gavi sugli esterni, per un 4-4-2 che si completa con Depay e Griezmann, anche lui possibile partente. Per Pjanic potrebbero esserci dei minuti da subentrato nel corso del secondo tempo, anche per poter entrare nel ritmo gara, ma è indubbio che tra il giocatore e la maglia blaugrana l’idillio sia già terminato, dopo le nemmeno venti presenze in campionato dello scorso anno.