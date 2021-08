Calciomercato, Guardiola ha il suo numero dieci | Grealish è UFFICIALE

Il Manchester City ha ufficializzato l’arrivo di Jack Grealish dall’Aston Villa: Pep Guardiola ha trovato il suo dieci

L’addio di Lionel Messi dal Barcellona sembrava potesse spianare la strada al Manchester City. Pep Guardiola, però, ha voluto fare altre scelte: almeno per chi indosserà la numero dieci la prossima stagione. Si tratta di Jack Grealish, ufficiale il suo arrivo dall’Aston Villa per 117 milioni di euro. Una cifra clamorosa per un giocatore sì in ascesa, ma che non ha ancora dimostrato di valere quei soldi. Lo potrà fare con la maglia dei Cityzens, visto che ha firmato un contratto di sei anni.